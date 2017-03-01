Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Шестьсот коробок ввезенной из Польши кондитерской продукции, входящей в перечень запрещенной к ввозу на территорию РФ, уничтожили в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 1 марта, сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) ФТС.

Sztu.customs.ru Бульдозер давит запрещенную к ввозу продукцию

Товар был задержан на Южном таможенном посту Санкт-Петербургской таможни. Решение об уничтожении было принято после получения соответствующего экспертного заключения.

Всего было уничтожено тяжелой техникой 12 тонн продукции, которая представляла собой сухую смесь для приготовления кондитерского желе с клубничным, персиковым и вишневым вкусом.

Уничтожение польского товара происходило в присутствии представителя Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры и незаинтересованных лиц.

«В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — отметили в СЗТУ.

Как сообщил ранее прессе руководитель СЗТУ Александр Гетман, таможенными органами СЗТУ совместно с органами Россельхознадзора, Роспотребнадзора и другими органами исполнительной власти в 2016 году было изъято и уничтожено 1200 тонн санкционных товаров. В рамках мероприятий по предотвращению ввоза санкционных товаров было выявлено и уничтожено более 200 тонн товаров, в отношении которых страна происхождения не определена, выявлено несоответствие требованиям безопасности, ветеринарным, фитосанитарным требованиям.

Наибольшее количество санкционных товаров выявлено в рамках работы мобильных групп на российско-белорусском участке границы. Основные категории товаров: фрукты, рыба, овощи, мясо. По фактам ввоза на территорию России санкционных товаров таможнями региона в 2016 году возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и 10 уголовных дел.

Для соблюдения запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна органами СЗТУ принят комплекс мер по недопущению ввоза в РФ вышеуказанных товаров отдельной категории (т.н. «санкционных товаров»).