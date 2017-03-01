Ярославль, 1 марта, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын, единственный не поддержавший кандидатуру Владимира Слепцова на пост мэра города, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM своё решение и результаты выборов.

Фото со страницы в Facebook Антон Голицын

«Прямые выборы мэра Ярославля были отменены, мы получили взамен «кривые» выборы. Сегодняшняя процедура превратилась в шоу, неуклюже срежиссированное. Это не было процедурой избрания главы крупного города. Был первый фильтр — конкурсная комиссия. С одной стороны, это правильно, но мы увидели, что к голосованию были допущены кандидаты-статисты, которых тяжело рассматривать на столь ответственный пост. Думаю, это было сделано специально, чтобы единственный кандидат блистал на фоне посредственности, не хочу никого обидеть. Не было никакого обсуждения программ кандидатов, да и самих программ, по сути, не было. Фактически произошло назначение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Антон Голицын.

Депутат заявил, что его решение поддержать Дмитрия Донскова родилось спонтанно.

«Я увидел, что его специально пытаются в чем-то обвинить, задавали подготовленные вопросы с негативным акцентом, а Слепцову при этом пели дифирамбы. Процедура голосования превратилась в фарс. Спектакль был затянувшийся и некачественный. Многие актеры знали свои роли плохо и на ходу импровизировали. Ныне город Ярославль уравнялся с другими городами, перестав быть «столицей демократии». Произошло то, что происходит много лет по всей России. Ярославцы свое лицо немного потеряли», — считает Антон Голицын.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта на очередном заседании муниципалитета Ярославля депутаты избрали мэром города Владимира Слепцова.