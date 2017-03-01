Архангельск, 1 марта, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг перерабатывающих производств ЛПК региона также вырос на 12 процентов и в стоимостном выражении достиг 92,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Константин Коровин. Архангельский порт на Двине. 1894

Увеличился выпуск фанеры, топливных гранул, целлюлозы, бумаги, картона. Исключение составляют лишь пиломатериалы, объем производства которых остался на уровне 2015 года.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, на предприятиях, связанных с заготовкой и переработкой древесины, сегодня заняты более 20 тысяч человек.

«Важно, что лес даёт работу людям, живущим в глубинке. Растущие объемы производства и широкое использование современных технологий сказались на доходах работников. За год средняя зарплата в ЛПК увеличилась на 14 процентов», — подчеркнул Константин Доронин.

Наряду с развитием производства не менее важной задачей министерства является сохранение и восстановление природных богатств. С этой целью региональным правительством при поддержке федеральной власти реализуется комплекс мер, направленных на защиту окружающей среды.

На территории Поморья создано 117 особо охраняемых природных территорий. Архангельская область сегодня — в числе лидеров по объёмам восстановления лесов.