Заготовка леса в Архангельской области выросла на 12 процентов
Архангельск, 1 марта, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг перерабатывающих производств ЛПК региона также вырос на 12 процентов и в стоимостном выражении достиг 92,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.
Увеличился выпуск фанеры, топливных гранул, целлюлозы, бумаги, картона. Исключение составляют лишь пиломатериалы, объем производства которых остался на уровне 2015 года.
По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, на предприятиях, связанных с заготовкой и переработкой древесины, сегодня заняты более 20 тысяч человек.
«Важно, что лес даёт работу людям, живущим в глубинке. Растущие объемы производства и широкое использование современных технологий сказались на доходах работников. За год средняя зарплата в ЛПК увеличилась на 14 процентов», — подчеркнул Константин Доронин.
Наряду с развитием производства не менее важной задачей министерства является сохранение и восстановление природных богатств. С этой целью региональным правительством при поддержке федеральной власти реализуется комплекс мер, направленных на защиту окружающей среды.
На территории Поморья создано 117 особо охраняемых природных территорий. Архангельская область сегодня — в числе лидеров по объёмам восстановления лесов.