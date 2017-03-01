Архангельск, 1 марта, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Министерство транспорта Архангельской области предоставило ОАО «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд» субсидии на возмещение расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Государственное регулирование позволяет удерживать тарифы на перелёты в отдалённые населённые пункты области на уровне ниже экономически обоснованных.

Убытки авиаперевозчиков, возникающие при этом, субсидируются из областного бюджета

«В соответствии с действующим законодательством правительство Архангельской области регулирует тарифы на перевозки пассажиров там, где авиация является единственным видом транспорта», — пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Министерство транспорта Архангельской области предоставило ОАО «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд» субсидии на возмещение расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Государственное регулирование позволяет удерживать тарифы на перелёты в отдалённые населённые пункты области на уровне ниже экономически обоснованных.

Убытки авиаперевозчиков, возникающие при этом, субсидируются из областного бюджета

«В соответствии с действующим законодательством правительство Архангельской области регулирует тарифы на перевозки пассажиров там, где авиация является единственным видом транспорта», — пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.