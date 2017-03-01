Москва, 1 марта, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В дни майских праздников АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») организует более 240 дополнительных рейсов поездов дальнего следования с 27 апреля по 10 мая 2017 года — на 15% больше, чем в аналогичный период 2016 года, сообщили в РЖД.

Дарья Антонова ИА REGNUM РЖД

Сегодня, 1 марта, открыта продажа билетов на поезда дальнего следования на основную «выездную» дату весны — 28 апреля.

Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Новозыбков, Чебоксары, Саранск, Белгород, Льгов, Пензу, из северной столицы — в Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Ярославль, Великий Новгород, Чебоксары и другие города. В сообщении с Белоруссией назначены 2 дополнительных поезда в Минск и Брест.

«Пик» перевозок в регионы ожидается 28 апреля и 5 мая, а максимальный пассажиропоток в обратном направлении — 1 и 9 мая.

Напомним, с 11 декабря 2016 года оформление проездных документов в поезда дальнего следования начинается за 60 суток до отправления поезда.