Рига, 1 марта, 2017, 15:41 — ИА Регнум. За период с 20 по 26 февраля — от гриппа в Латвии скончались три человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля болезней, сообщает LETA.

Rusevik.ru Грипп

В целом с начала сезона в 2017 году, от осложнений вызванных гриппом в Латвии умерли 22 человека — 10 женщин и 12 мужчин.

Как отмечают в Центре профилактики и контроля болезней, почти у всех умерших людей были хронические заболевания сердца и кровеносных сосудов, дыхательных путей, почек и т.д.

Как стало известно, интенсивность гриппа в Латвии возросла на 0,6%, а особенно резко (на 28,1%) — среди людей пожилого возраста. Согласно мониторингу 70 семейных врачей, за период с 20 по26 февраля, в общей сложности зарегистрировано 333 случая гриппа, тогда как неделей ранее был зарегистрирован 331 случай. Самая высокая интенсивность гриппа была в Гулбенском крае — 938,8 случаев заболевания на 100 000 жителей.

Также сообщается, что за неделю в больницы были доставлены 250 человек, заболевших гриппом, а еще 52 человека госпитализированы с пневмонией, вызванной гриппом. В целом же, с начала сезона инфекция гриппа была выявлена у 16 958 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии эпидемия гриппа в 2017 году началась на месяц раньше обычного, заявила эпидемиолог Центра контроля и профилактики заболеваний Райна Никифорова. Грипп может вызвать серьезные осложнения, поэтому вакцинироваться следует беременным женщинам и младенцам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями, напоминают специалисты. Однако по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, в Латвии от гриппа привились менее 1% населения.

Стоит добавить, что число умерших от гриппа в 2016 году в Латвии значительно увеличилось по сравнению с эпидемией 2015 года, когда вирус унес 39 жизней. Печальный итог последнего сезона — 59 человек, среди которых две беременные женщины. Как стало известно, самой молодой жертве было 26 лет, самой пожилой — 95. Средний возраст умерших составил 65 лет, и болезнь одинаково не щадила мужчин (29 смертей) и женщин (30). Практически у всех скончавшихся было то или иное хроническое заболевание — сердца или дыхательных путей, диабет, рак и тому подобные. Подавляющее большинство умерших не имели прививки от вируса.