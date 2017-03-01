Москва, 1 марта, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Экипаж большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Александр Отраковский» провел боевые стрельбы на морском полигоне в Баренцевом море. Об этом сообщается в среду, 1 марта, на официальном сайте Минобороны России.

Mil.ru Учебные стрельбы

«Военные моряки выполнили боевые стрельбы по морской и воздушной целям из артиллерийского комплекса АК-725, — уточняется в сообщении. — В качестве морской цели использовался поплавковый щит, заранее установленный в полигоне боевой подготовки».

Отмечается, что данные стрельбы позволили проверить слаженность работы боевых расчётов радиотехнической и артиллерийской боевых частей при выдаче целеуказаний и сопровождении цели.

Напомним, 22 февраля в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ сообщили, что в акватории АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге прошли учения морских пехотинцев ВМФ РФ по освобождению условно захваченного пиратами судна.

Тренировка военных проводилась Объединенным учебным центром ВМФ в рамках планового обучения морских пехотинцев всех флотов РФ и Каспийской флотилии для выполнения задач в составе групп антитеррора в дальней морской зоне.