Москва, 1 марта, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Статистика от Американского института нефти, сигнализировавшая о повышении запасов черного золота после непродолжительной паузы, вновь не произвела на нефтяные котировки никакого впечатления. 1 марта выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США, от которого также ждут роста запасов. В теории это все негативные сигналы для рынка нефти, но инвесторы их старательно игнорируют, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодняшний аукцион Минфина по продаже ОФЗ остался вполне рядовым событием, существенной поддержки рублю с этой стороны не сформировалось. Инвесторы начинают весну смешанно: с одной стороны, достаточно сильный доллар на мировой арене долго игнорировать не получается, с другой — технические цели по паре доллар/рубль до сих пор не реализованы. Без касания «дна» не получится уверенного разворота», — считает Бодрова.

«Между тем в конце месяца состоится заседание Центробанка РФ. Учитывая заметное понижение инфляции и относительную экономическую стабилизацию, регулятор может пойти на поводу у рынка и сократить ключевую ставку. Такой шаг совершенно точно вынудит рубль слабеть, но до этого времени колебания могут быть совершенно разносторонними. Здесь будет интересно увидеть, насколько ЦБ уверен в своей стратегии: сохранение ставки подтвердит правоту поклонников carry trade, а ее снижение укажет на неподъемную стоимость глобальных финансовых целей», — высказала свое мнение эксперт.

Добавим, российский рубль 1 марта умеренно укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США дают 58,21 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 61,38 руб. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на 2 марта составляют 58,37 руб. за американскую валюту и 61,54 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 41 и 16 копеек соответственно. Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сорта Brent стоит $56,79 (+0,5%).