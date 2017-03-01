Лондон, 1 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум. «Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по поводу санкций в отношении сирийского режима за применение им химического оружия, — пишет корреспондент издания по Ближнему Востоку Раф Санчес. — Уже в седьмой раз за шесть лет Россия спасает Асада в СБ. Удивительно в нынешней ситуации то, что Китай поддержал Россию».

Kremlun.ru Башар Асад

Журналист обращает внимание на то, что «представители США, Великобритании и Франции в Совбезе выступили с резкой критикой позиции Москвы. Это первая дипломатическая конфронтация между Россией и США с момента, как Дональд Трамп занял кресло в Овальном кабинете. Между прочим, месяц назад его вступление в должность президента США связывалось с будущим потеплением в отношениях между Вашингтоном и Москвой».

Автор подчеркивает, что оценки резолюции представителями США и РФ кардинально разошлись.

«По мнению Ники Хейли, это — печальный день для Совета Безопасности, когда члены органа, призванного следить за соблюдением мира, начинают искать оправдания осуществляемым другими государствами убийствам собственных граждан. Мир становится более опасным. Заместитель посла России в ООН Владимир Сафронов же заявил, что критика Западом Москвы была просто возмутительной и Бог судья этим критиканам. Посол Великобритании Мэтью Райкрофт выразил удивление и разочарование позицией Китая, поддержавшего русских, и подчеркнул, что «мы в очередной раз увидели, как Россия умеет злоупотреблять правом вето, когда дело не касается ее собственного народа».