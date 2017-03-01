Баку, 1 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. После недавней попытки азербайджанской армии диверсионного проникновения на позиции Армии обороны Нагорного Карабаха, в результате которой погибли по меньшей мере пять азербайджанских военнослужащих, в том числе начальник разведки 181-й бригады вооруженных сил Азербайджана и командир бригады разведроты, власти Азербайджана взяли под полный контроль местные СМИ, чтобы не распространялась альтернативная, отличная от официальной позиции Баку информация.

Стоп-кадр сюжета о подавлении попытки диверсии

По версии министерства обороны Азербайджана, в ночь с 24 на 25 февраля ВС Азербайджана пресекли попытку армянской диверсии на линии фронта. Именно так должна представлять местная пресса события 25 февраля. В противном случае руководителям интернет-изданий грозят принять серьезные меры, предусматриваемые законодательством.

1 марта Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате расследования было установлено, что на интернет-сайте и YouTube — канале новостного портала «Azərbaycan 24» был выложен видеоматериал армянской стороны с телами азербайджанских военнослужащих, «героически погибших в ночь с 24 на 25 февраля при отражении попытки врага проникнуть на позиции ВС Азербайджана в различных направлениях, и другая информация».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, главный редактор данного информационного портала Эльгюн Ибрагимов был приглашен в Генпрокуратуру.

В соответствии с законом «О прокуратуре», от него потребовали прекратить распространение информации, являющейся государственной тайной и служащей интересам врага.

Э. Ибрагимов также был официально уведомлен о том, что в случае, если он в будущем продолжит распространять такого рода информацию, по отношению к нему будут приняты более серьезные меры, предусматриваемые законодательством.

Новостной сайт, руководимый Ибрагимовом, распространил видеоматериал одного из армянских телеканалов, в котором автор сюжета подробно объясняет и показывает, как в ночь с 24 на 25 февраля диверсионная группа азербайджанской армии попыталась проникнуть на позиции карабахской армии и как была уничтожена. После просмотра сюжета не остаётся ни тени сомнения в том, что именно азербайджанская сторона предприняла попытку диверсии. Поэтому власти Азербайджана пытаются создать информационный вакуум, как делали это в ходе апрельской четырёхдневной войны, чтобы избежать неприятных разговоров о бессмысленных жертвах.

Именно наличие у армянской стороны видеоматериалов, на которых отчётливо видна попытка азербайджанский диверсии и трупы азербайджанских солдат около армянских позиций, вынудило министерство обороны Азербайджана подтвердить гибель пяти военнослужащих, что случается крайне редко. Даже в период военных действий в апреле 2016 года Баку официально заявлял всего о 47 погибших, что, по независимым оценкам, меньше реальных потерь как минимум в 2,5 раза.

Несколько дней назад сокрытие Азербайджаном своих жертв косвенно подтвердил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик.

По его словам, детали военных действий в зоне карабахского конфликта в начале апреля 2016 года до сих пор не раскрыты.

«В апреле мы увидели множество жертв, и сегодня я не уверен, что мы знаем точное число погибших», — сказал американский дипломат.