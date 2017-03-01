Краснодар, 1 марта, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В Краснодарском крае заместитель атамана Анапского районного казачьего общества стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 1 марта, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

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Мужчина в 2013 году намеревался получить в собственность муниципальный земельный участок в селе Сукко, на котором располагался принадлежащий ему хозяйственный блок. С соответствующим исковым заявлением он обратился в суд, предоставив подложные копии о якобы обращении им ранее в администрацию. Помимо этого заместитель атамана также через судебную инстанцию намеревался увеличить площадь истребуемого земельного участка.

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В итоге суд обязал администрацию заключить с мужчиной договор купли-продажи участка площадью более 2,2 тыс. квадратных метров. Таким образом, муниципалитет лишился собственности на землю. Ущерб от мошеннических действий заместителя атамана оценили более чем в три млн рублей.

В настоящее время следствие по делу завершено. Точку с этой истории поставит суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января текущего года на Кубани за земельные аферы был осужден бывший глава Новокубанского района Роман Архипов. Как оказалось, он был замешан в махинациях по незаконному отчуждению земельных участков.