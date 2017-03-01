Хельсинки, 1 марта, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Закон, разрешающий гражданам Финляндии официально заключать однополые браки, вступил в силу 1 марта. Около 30 пар намерены стать супругами уже к концу первой недели марта, передают «Вести».

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Отмечается, что вступить в официальный брак намерены, в том числе, депутаты парламента страны. Ранее финны, составляющие однополую пару, могли лишь зарегистрировать гражданское партнерство.

Финское государство стало двенадцатым в Европе, где однополые пары могут заключить официальный брачный союз. Однако известно, что примерно половина священнослужителей финской евангелическо-лютеранской церкви отказалась проводить венчание для таких пар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2014 года финский парламент одобрил законопроект, легализующий однополые браки и дающий однополым супругам право на совместное усыновление детей. В основу законопроекта легла инициатива, выдвинутая гражданами Финляндии — в ее поддержку выступили около 167 тыс. человек.

Напомним, однополые браки разрешены, в частности, в Нидерландах, Бельгии, Испании, Великобритании, Франции, Швеции, Норвегии, США.

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