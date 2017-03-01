Ярославль, 1 марта, 2017, 15:11 — ИА Регнум. На состоявшемся 1 марта заседании муниципалитета Ярославля депутаты почти единогласно избрали мэром города Владимира Слепцова.

Фото со страницы в Facebook Владимир Слепцов

На пост главы областного центра претендовало шесть кандидатов, но лишь один из них — бывший заместитель мэра по социально-экономическому развитию города Дмитрий Донсков — смог получить лишь один голос в свою поддержку. Остальные 34 присутствовавших депутата проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Владимира Слепцова.

Предварительно в поддержку Слепцова кроме городских депутатов выступили депутат ГД РФ Валентина Терешкова и сенатор Анатолий Лисицын.

«Выражаю огромную благодарность за то, что проголосовали за меня. Вы возложили на меня высокое доверие, я буду стараться. И результат будет налицо. Вместе с командой Дмитрия Юрьевича мы сделаем Ярославль самым красивым, самым благоустроенным и самым любимым городом», — заявил после избрания на пост мэра Ярославля Владимир Слепцов.