Великий Новгород, 1 марта, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Новгородской области не работает принятый год назад «закон о тишине» — поправки в областной закон об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 марта, заявила спикер Новгородской областной думы Елена Писарева.

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По её словам, в региональный парламент почти ежедневно поступают жалобы жителей региона на нарушителей тишины. «Когда закон начнёт действовать?» — спросила спикер областной думы у начальника регионального управления МВД Сергея Коломыцева, выступившего с ежегодным отчётом перед депутатами.

Коломыцев пояснил, что сейчас у сотрудников полиции нет полномочий для составления протоколов об административных правонарушениях. Для этого необходимо заключить соглашение между МВД России и правительством Новгородской области. «Проект соглашения был нами подготовлен, направлен в МВД России, в Минюст, но его вернули на доработку с рекомендацией, чтобы правительство Новгородской области для начала определилось с тем, на кого возложить эти полномочия», — сообщил начальник УМВД России по Новгородской области.

Он добавил, что в Министерстве юстиции РФ в настоящее время разработан типовой проект такого соглашения и создана рабочая группа, которая на опыте работы других субъектов РФ рассматривает этот проблемный вопрос.

При этом Коломыцев заявил, что пока неработающий закон не снимает с сотрудников полиции обязанности реагировать на обращения граждан. «Другой вопрос — ответственность за правонарушения. Сейчас полицейские вынуждены ограничиваться проведением профилактических мероприятий и постановкой проблемных адресов на контроль», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «закон о тишине» был принят Новгородской областной думой в январе 2016 года. Он предусматривает ночные «часы тишины» в будни с 22:00 до 8:00, в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00, а также дневной «тихий час» — с 13:00 до 15:00. Согласно закону, размер штрафа для нарушителей тишины и покоя устанавливается в размере от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей — для индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

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В соседней Псковской области, где аналогичный закон был принят в 2015 году и где также столкнулись с проблемой его реализации на практике, нашли выход, наделив полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях органы местного самоуправления. Так, в Пскове заключено «муниципальное соглашение» между администрацией Пскова и городским управлением МВД. Полицейские по сигналу граждан приезжают на место правонарушения, собирают данные о происшествии и устанавливают личность нарушителя, а власти города, получив от полиции необходимые данные, должны составлять протокол об административном правонарушении и направлять его на рассмотрение в мировой суд.

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