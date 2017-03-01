Ростов-на-Дону, 1 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум.

Тренер женской гандбольной сборной России, наставник ГК «Кубань» Евгений Трефилов открыто признался: «Олимпийские чемпионки сбавили обороты». Об этом он сообщил в Ростове-на-Дону перед матчем, который состоится в рамках российского чемпионата, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

«В чем причина спада, предстоит разобраться. Но пока они получают больше подзатыльников, чем пряников», — сказал Трефилов.

Что касается предстоящего южного дерби, то от своих подопечных Евгений Трефилов хотел бы видеть боевой гандбол.

«Конечно, нам рано сражаться с «Ростов-Доном», но не забывайте, что «Ростов-Дон» — клуб с традициями, а «Кубань» с миру по нитке собрана. Говорить о больших перспективах на этот матч не стоит. Секретов в подготовке команды нет. Если игрок будет играть, ничего не испугается, игра получится. Если испугается, и мы отпустим далеко команду, то будут проблемы. И разрыв тогда может быть очень большой, и зритель не получит удовольствия от игры», — отметил тренер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, южное гандбольное дерби состоится в первый день весны в ростовском Дворце спорта.

«Кубань» — это сильная команда, которая сейчас играет намного увереннее и более слаженно. Я думаю, это будет очень сильная борьба», — предполагает игрок ГК «Ростов-Дон» Екатерина Ильина.