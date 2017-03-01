Москва, 1 марта, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В России за неделю (15—22 февраля) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,3% и составила 927 тыс. 721 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 063 тыс. 492 человека, сообщили в Минтруде РФ.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Калининградской, Липецкой областях, Чеченской, Чувашской республиках, Республике Мордовия.

В 78 регионах отмечен рост численности безработных граждан. В Пензенской и Курганской областях численность безработных не изменилась.

По состоянию на 22 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года по 25 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти. Через месяц с 26 января по 1 марта ряды безработных пополнили 64 тыс. 264 человека. Уровень безработицы в России в январе составил 5,6%