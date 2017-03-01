Астана, 1 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Два весенних месяца — с 1 марта по 1 мая 2017 года — на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения временно ограничено движение автотранспортных средств по осевым нагрузкам, сообщает сегодня, 1 марта, Министерство по инвестициям и развитию.

Казахстан

Ограничения вводятся на основании приказа министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 11 марта 2013 года № 162 «Об организации движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения Республики Казахстан».

В документе определены требуемые значения нагрузок на одиночные, сдвоенные и строенные оси транспортных средств.

Максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимые при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения

Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 11 марта 2013 года № 162

По информации министерства, временное ограничение имеет различные даты для разных климатических зон. Для IV-ой климатической зоны, к которой относятся Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, ограничение действует с 23 марта по 1 мая. Для V климатической зоны — Алма-Атинская, Атырауская, Джамбульская, Карагандинская, Кзыл-Ординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области — движение ограничивается с 1 марта по 1 апреля.

«Временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями, мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, перевозку пассажиров и багажа, перевозку медикаментов, а также занятых на дорожно-строительных работах по существующему покрытию на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции», — уточняет министерство. И подчеркивает, что при этом обязательным является соблюдение установленных допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автодорогам республики.

Кроме того, с 1 июня по 1 сентября 2017 года будут действовать ограничения для транспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн — при температуре воздуха выше 250С.

Внимание к дорогам власти страны проявляют и в связи с предстоящими паводками. Как доложил министр внутренних дел на заседании правительства 21 февраля, во избежание подтопления по стране было очищено 500 водопропускных труб под автодорогами.

В целом администрациями на местах на неотложные затраты в этот период предусмотрено 20 млрд тенге (около 3,6 млрд рублей).