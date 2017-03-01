Осло, 1 марта, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Норвежский Апелляционный суд, рассмотревший жалобу защиты осуждённого террориста Андерса Брейвика, пришёл к выводу, что права заключённого в тюрьме не нарушались. Суд обнародовал соответствующее решение, передают «Вести».

Bitjungle Тюрьма, в которой находится Брейвик

Напомним, поданный защитой Брейвика иск о нарушении его прав в тюрьме был частично удовлетворён решением Окружного суда Осло в минувшем году. Было признано, что права осуждённого нарушены, но конкретных рекомендаций дано не было.

В результате был подан иск защиты террориста и иск Минюста Норвегии. Документы рассматривались в январе, причём прокуратура настаивала на жёстких условиях содержания Брейвика, обусловленных требованиями безопасности.

Террорист недоволен выводами суда и хотел бы иметь возможность разговаривать с заключёнными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Осло прошёл судебный процесс по иску Брейвика, отбывающего 21-летний срок за теракт, унёсший жизни 77 человек. Заключённый заявил, что условия содержания нарушают его права человека.

18 января адвокат террориста Ойстейн Сторвик заявил, что его подзащитный страдает психическим расстройством, вызванным условиями содержания в тюрьме Скиен.