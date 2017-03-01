Киев, 1 марта, 2017, 14:56 — ИА Регнум. В минувшем году экономика Украины получила в качестве прямых иностранных инвестиций $4,406 млрд. При этом главным зарубежным инвестором выступил российский бизнес, вложивший в экономику страны $1,667 млрд или 38% от общей доли инвестиций, говорится в отчете, опубликованном Государственной службой статистики Украины.

Picserver.org Инвестиции

В 2015 году объем прямых инвестиций, поступивших из-за рубежа, составил $3,764 млрд. Таким образом, за год показатель возрос на $642 млн или на 17,1%.

В течение 2016 года 77 стран мира сделали инвестиции в экономику Украины. Около 70% вложенных средств приходится на Россию, Кипр ($427,7 млн), Великобританию ($403,9 млн), Нидерланды ($255 млн) и Австрию ($249,9 млн).

При этом самые крупные инвестиции были сделаны в такие отрасли, как финансовая и страховая деятельность — $2,8 млрд. Кроме того, $524,9 мл было вложено в оптовую и розничную торговлю и $475 млн — в промышленное производство.

В свою очередь, украинские предприятия осуществили вложения прямых инвестиций в 15 стран мира, основная доля здесь пришлась на республику Кипр, Виргинские острова, Австрию и Россию.