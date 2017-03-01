Кишинёв, 1 марта, 2017, 14:56 — ИА Регнум. «Вы моральный ориентир, а Молдавия остро нуждается в моральных ориентирах», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, обращаясь к участникам молдавской агрессии против Приднестровья по случаю отмечаемого 2 марта 25-летия с начала вооруженного конфликта на Днестре, передает корреспондент REGNUM.

Fotoreporter Флаг Румынии поднят над Верховного совета в Кишинёве. 1990

«Независимость нашего государства окроплена вашей кровью, и долг всех нас — осуществить мечту, за которую вы боролись и которая нас объединяет: построить демократическую и процветающую Молдову», — сказал Филип.

Он заверил ветеранов в дальнейшей поддержке со стороны государства. «Вместе мы можем обеспечить европейское будущее нашей страны», — добавил премьер.

В свою очередь вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Георгий Бэлан принял участие в презентации книги «Дань уважения и признательность», посвященной молдавско-приднестровской войне 1992 года.

«Сегодня мы живем в разделенной стране, часть ее территории оккупирована и находится вне конституционного контроля, но мы надеемся, что процесс модернизации и сближения к ЕС позволит создать благоприятный климат для разрешения конфликта в интересах граждан Республики Молдова», — сказал Бэлан.

Он считает, что в настоящее время на Украине повторяется тот же сценарий, что и 25 лет назад в Молдавии. «Мы наблюдаем подобный сценарий, он повторяется в наши дни на востоке Украины. И там ведется ежедневная борьба за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны», — сказал чиновник.

Говоря о представляемой на мероприятии книге, Бэлан сказал: «Мы не имеем права оставить в забвении их имена, то, что они сделали, показали, что у Молдавии есть свой путь развития, и принесли высшую жертву, чтобы мы сегодня жили свободно».

Ранее молдавское правительство утвердило план мероприятий, посвященных 25-й годовщине начала боевых действий на Днестре. 2 марта в церквях страны пройдут богослужения, состоится Марш памяти к Мемориальному комплексу «Вечность», где будет организован митинг памяти. В ряде населенных пунктов будут открыты памятные доски и переименованы улицы в честь павших участников конфликта с молдавской стороны.

Справка ИА REGNUM :

2 сентября 1990 года в ответ на националистическую и дискриминационную по отношению к русскоязычному населению политику властей Кишинева в Тирасполе состоялся II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором были представлены депутаты всех левобережных районов Молдавской ССР и города Бендеры. Результатом Съезда стало провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР. Власти Кишинева бойкотировали проведение Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года, который был проведен только в Приднестровье и Гагаузии местными властями, где более 98% проголосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова — Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе «Республики Молдова» и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы. 5 ноября 1991 года Верховный совет ПМССР в связи с распадом СССР переименовал ПМССР в Приднестровскую Молдавскую Республику.

2 ноября 1990 года вооруженный отряд полиции особого назначения ССР Молдова попытался прорваться в приднестровский город Дубоссары, однако встретил отпор безоружного гражданского населения города. В результате произошедших столкновений трое жителей Дубоссар было убито, ещё 16 ранено. Аналогичная атака против Дубоссар была предпринята Кишиневом 13 декабря 1991 года. 2 марта 1992 года молдавская полиция, а впоследствии и армия, оснащённая бронетехникой и артиллерией, поддержанная молдавскими и румынскими добровольцами, предприняла третью атаку против Приднестровья, которая переросла в полномасштабное военное противостояние.

В ходе агрессии Кишинева, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 — стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.