Багдад, 1 марта, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Десятки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены в западной части Мосула. Об этом сообщает Anadolu.

U.S. Army Танк иракской армии

Командующий операцией в Мосуле генерал Абдул Амир Яралла отметил, что войска Ирака ликвидировали 52 боевика в западной части города.

«Войсками было уничтожено 12 машин, начиненных взрывчаткой, также были разминированы освобожденные территории города», — подчеркнул генерал.

Кроме того, 64 террориста были уничтожены ударами ВВС Ирака, а еще 35 было ликвидировано ВВС коалиции, возглавляемой США.

В настоящий момент вооруженные силы Ирака освободили четыре основные района в западном Мосуле.

Напомним, вооруженные силы Ирака освобождают город Мосул, являющийся последним крупным оплотом террористов в стране. Восточная часть города освобождена, в нее возвращаются мирные жители.