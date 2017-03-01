Москва, 1 марта, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В течение февраля пробный Единый государственный экзамен в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» сдали около 37 тысяч родителей российских школьников, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Пчти во всех регионах России родители сдавали экзамен по русскому языку. А в Республике Коми мамам и папам школьников предложили проверить свои знания по математике.

В некоторых регионах акция проходила не один день. В Костромской области родители сдавали ЕГЭ в течение двух недель в 70 организованных для них экзаменационных пунктах. Всего работу написали около 2 тысяч участников.

Ростовская область и Ставропольский край проэкзаменовали около 2 тысяч мам и пап, Ленинградская область — 1,5 тысячи, Белгородская, Саратовская, Кемеровская, Новосибирская и Владимирская области — по 1 тысяче родителей.

В каждом регионе ЕГЭ сдали министры образования и их заместители, во многих — уполномоченные по правам ребёнка. В 11 субъектах РФ за парту сели губернаторы.

Акция ЕГЭ для родителей вызвала интерес не только у представителей органов власти. Также экзамен сдали сотрудники прокуратуры, управления ЗАГС, представители аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей и представители РПЦ.

Все работы проверили представители предметных комиссий, которым предстоит оценивать реальные работы выпускников. Большинство участников успешно справились с заданиями.

Планируется, что всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» станет ежегодной и будет проходить в феврале.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля старт акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» дал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Вместе с ним и московскими родителями ЕГЭ сдали ведущий премьер-лиги КВН Александр Масляков, музыкант, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. В этот же день к акции присоединились участники из 50 регионов.