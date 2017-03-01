Казань, 1 марта, 2017, 15:16 — ИА Регнум. 1 марта 60-летие главы Татарии Рустама Минниханова отмечено как протокольными поздравлениями, так и нетрадиционными. Наряду с официальными поздравлениями от руководства страны и глав Азербайджана, Туркмении, Киргизии, Белоруссии, Минниханова поздравил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а также жители региона.

Леонид Толчинский Казанский университет поздравил Минниханова

В частности, патриарх Кирилл в своем поздравлении предложил наградить главу Татарии орденом «Славы и Чести» (II степени). «Плодотворное взаимодействие епархий Татарстанской митрополии и государственной власти в республике будет и в дальнейшем способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию людей, сохранению исторического и культурного наследия России, созиданию мира и гражданского согласия», — уверен патриарх.

Сам Рустам Минниханов на своей странице в одной из соцсетей поделился видеороликами, в которых мужчины и женщины говорят то, что думают о главе республики. «Каждый ответ был снят без сценария и с первого дубля. Вот, что у нас получилось», — комментируют авторы видеообращений.

Кроме того, рано утром Минниханов выложил снимок из здания правительства республики. На фотографии — студенты Казанского федерального университета (КФУ), которые держат большой плакат с надписью: «С Юбилеем, Рустам Нургалиевич!». С правой стороны виднеется здание университета, на котором подсвеченные окна сложились в огромное, в несколько этажей, сердце.

Минниханов написал: «Спасибо за поздравления».

Фото с сердцем опубликовал накануне на своей странице в Instagram директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Рустам Минниханов руководит Татарией с марта 2010 года.