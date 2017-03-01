Ханты-Мансийск, 1 марта, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Уровень преступности в Зауралье бьет рекорды. На протяжении последних пяти лет Курганская область входит в десятку субъектов РФ с наибольшим уровнем преступности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Цитата из к/ф «Беспредел». Реж. Игорь Гостев. 1989. СССР В тюрьме

Более восьми тысяч преступлений совершено лицами, не имеющими постоянных доходов, заявил 28 февраля начальник регионального УМВД, генерал Олег Ильиных. Каждый восьмой житель области ранее совершал преступления.

В целом за 2016 год уровень преступности снизился с 2 тыс. 560 до 2 тыс. 245 уголовных деяний на 100 тыс. человек. «Безработица, отсутствие постоянного дохода, рост цен — факторы роста преступности», — заявил он.

Раскрываемость преступлений за 2016 год в регионе выросла с 57 до 66%. На 17% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. На 30% возросло число антикоррупционных дел. В пять раз выросло число раскрытых преступлений, совершенных в составе группировок. Рост раскрытых наркопреступлений составил 62%.