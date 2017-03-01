Париж, 1 марта, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон заявил 1 марта о том, что он не откажется от участия в президентских выборах, сообщает Le Figaro.

Remi Jouan Франсуа Фийон

Ведущуюся против него кампанию он назвал «политическим убийством», которого еще не было, и только народ Франции должен решать судьбу президентской кампании.

Напомним, пользовавшийся изначально популярностью среди избирателей Франции, бывший главы французского правительства оказался втянутым в скандал с участием его супруги Пенелопы.

Фийона обвиняют в том, что он фиктивно трудоустроил свою супругу на государственный пост. Трудоустройство близких людей на государственных должностях не воспрещается законом во Франции, за тем исключением, когда трудоустроенный выполняет свои обязанности фиктивно.

По последним данным социологических опросов, большинство граждан страны не желают видеть Фийона на посту главы Елисейского дворца.