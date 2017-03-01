Москва, 1 марта, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Инициатива Минтруда об индексации социальных пенсий правильна с правовой точки зрения, сроки и механизм индексации заложены в федеральном законодательстве. Предложения об индексации пенсий обоснованы, но ее размер незначителен. Средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей, что не даст существенного повышения уровня доходов пенсионеров, но такова суть индексации, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Локтюхина.«Есть вопросы к определению величины прожиточного минимума, который является ориентиром при расчете параметров индексации. Прожиточный минимум пенсионера за 2016 год — 8 081 рублей, что немногим выше 2015 года (7 965 рублей). Для каждого потребителя товаров и услуг очевиден рост стоимости жизни, но официальная устанавливаемая величина прожиточного минимума слабо меняется. И это обусловлено методикой определения потребительской корзины, в которые заложены низкие стандарты потребления. Ориентируясь на официальные подходы к расчету прожиточного минимума, медленные темпы его роста в основном объясняются снижением цен на картофель и плодоовощную продукцию. Необходимо закладывать в прожиточный минимум более высокие стандарты потребления. Тогда в сторону повышения изменятся основания для оценки уровня жизни, для определения размеров социальных выплат», — пояснила Локтюхина.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Повышение уровня доходов населения и особенно пенсионеров — сегодня, как никогда прежде, в центре внимания общества и государства. Помимо индексации социальных пенсий есть механизмы социальных доплат до прожиточного минимума пенсионера, индексация страховых пенсий, в этом году впервые — единовременная выплата пенсионерам в сумме 5 тысяч рублей. Однако для существенного роста уровня доходов пенсионеров нужны комплексные меры по совершенствованию пенсионной системы, содержание которых сейчас достаточно много обсуждается на различных площадках», — считает эксперт.

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