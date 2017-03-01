Краснодар, 1 марта, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В кубанской столице с сегодняшнего дня все платные муниципальные парковки перестали принимать наличную оплату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Краснодара 1 марта, теперь оплатить стоянку возможно будет только в безналичной форме.

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По словам заместителя директора городского департамента Владимира Архипова, проведенный в начале года опрос автовладельцев показал, что большинство из них готово отказаться от использования наличных способов оплаты муниципальных парковок. Таких пользователей больше 60% или свыше 80 тысяч автомобилистов.

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Оплатить парковку можно с помощью карты, через СМС-сообщение или мобильное приложение. Комиссию за безналичную оплату берёт на себя не пользователь, а оператор — компания «Городские парковки».

Добавим, что на наиболее востребованных парковках по улицам Северная и Гоголя, а также на Привокзальной площади Краснодар-I организована продажа предоплаченных парковочных карт за наличный расчет с выдачей кассового чека. Как отметил оператор, все предоплаченные парковочные карты, приобретённые ранее, также продолжат действовать. Но при этом с 20:00 до 08:00 оставить машину на всех парковках улично-дорожной сети и ряде парковок, оснащенных стойками въезда/выезда, можно бесплатно.

Напомним, первая платная муниципальная парковка в Краснодаре открылась на углу улиц Рашпилевской и Ново-Кузнечной в ноябре 2013 года. В 2016 году в эксплуатацию были введены 17 платных муниципальных парковок общей вместимостью 706 машиномест.

В Краснодаре могут снизить тарифы на парковку для отдаленных районовНа сегодня в краевой столице, которая заняла первое место в России по количеству автомобилей на душу населения, действуют 195 платных муниципальных парковок вместимостью более 6,5 тыс. машиномест.