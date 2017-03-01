Москва, 1 марта, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Официальные курсы основных валют — доллара США и евро — выросли на 2 марта, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

Доллар США вырос на 41,49 копейки и составил 58,3776 рубля. Евро подорожал на 15,34 копейки — до 61,5417 рубля.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 29,72 копейки и составила 59,8014 рубля.

Официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на 20 февраля, составляли 57,63 руб. за американскую валюту и 61,44 руб. за евро. Обе оценки были пересмотрены на повышение, на 46 и 79 копеек соответственно.