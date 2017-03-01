Москва, 1 марта, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Россия будет анализировать ситуацию и не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Kremlin.ru Валентна Матвиено

«Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, мы будем анализировать (ситуацию) и принимать меры, достаточные для обеспечения национальной безопасности», — отметила Матвиенко.

Военно-промышленное лобби и военно-политический блок НАТО предпринимают усилия, направленные на наращивание расходов на вооружение, указала сенатор, выразив надежду на то, что в мире есть понимание того, что гонка вооружений несет в себе опасность.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, нынешние отношения Москвы и Вашингтона оставляют желать лучшего, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Нынешнее состояние связей между Россией и США, как мы все понимаем, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не будет преувеличением сказать, что наши отношения на сегодня находятся по сути дела на низшей точке за весь период после холодной войны», — сказал Рябков.