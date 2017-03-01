Москва, 1 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минфин мотивировать регионы к легализации табака, передав им часть доходов от акциза, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Fonwall.ru Табак

«Надо создать для субъектов Федерации мотивацию заниматься легализацией табака, наращивать поступления в региональные бюджеты за счет акцизов», — сказала Матвиенко.

«Для этого надо заинтересовать их. И если мы хотя бы 15% доходов от акциза на табак передадим регионам, я вас уверяю, что эти выпадающие для федерального бюджета деньги компенсируются за счет более активной работы субъектов», — предлагает она.

Соответствующий законопроект уже разработан членами Совфеда и направлен на получение официального отзыва в правительство РФ.