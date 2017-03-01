Ярославль, 1 марта, 2017, 14:01 — ИА Регнум. По неофициальной информации в Ярославской области задержан временно исполняющий обязанности директора департамента транспорта правительства Ярославской области Евгений Ильичев, его опрашивают в региональном УВД.

Евгений Ильичёв

В правительстве Ярославской области не стали комментировать данный факт, отказались от комментариев и родственники чиновника. Аккаунт Евгения Ильичева в социальной сети Facebook деактивирован. Причина задержания выяснить пока не известна.

Это уже третий подряд руководитель данного Департамента, задержанный правоохранительными органами. 4 марта 2016 года по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения был задержан Олег Круглов. В декабре 2016 года по подозрению в педофилии был задержан его приемник Максим Семиохин. Как позднее заявили в Правительстве области его назначение на должность так и не состоялось.

Евгений Ильичев исполнял обязанности директора Департамента транспорта в марте-ноябре, и с декабря 2016 года. В сентябре 2013 года Ильичев был избран депутатом Ярославской областной думы, но в региональном парламенте проработал недолго, пересев в чиновничье кресло.