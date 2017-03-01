Чебоксары, 1 марта, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал информацию о госслужащих по данным на конец 2016 года. По данным ведомства, должности государственной гражданской службы замещал 5201 человек, что почти на 4% (или на 215 человек) меньше по сравнению с 2015 годом. Укомплектованность за год выросла с 92,7% до 94,7%. Наибольшее сокращение произошло в республиканских органах власти. Зарплата у служащих выросла, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

В структуре федеральных государственных органов власти на конец 2016 года замещали должность 3902 человека (укомплектованность возросла с 92% до 94,6%). За год под сокращение попали 159 человек (или 3,92%). В том числе в федеральных органах исполнительной власти численность служащих снизилась на 161 человека (на 4,9%) и составила 3126.

В республиканских государственных органах численность служащих уменьшилась на 56 человек (или на 4,1%) — до 1299 человек. Укомплектованность не изменилась и составила 95%. В органах исполнительной власти Чувашии на конец 2016 года насчитывалось 985 служащих, что на 44 человека (или на 4,3%) меньше, чем было в 2015 году.

Численность муниципальных чиновников за 2016 год сократилась на 58 человек (или на 2,62%) и составила до 2523. Укомплектованность сохранилась на прежнем уровне — 96,1%.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) выросла и у государственных, и у муниципальных служащих. Государственные гражданские служащие получали в прошлом году в среднем 32,2 тыс. рублей, что на 13,1% выше уровня 2015 года. В том числе в федеральных госорганах получали в среднем 31,6 тыс. рублей — это на 16% выше, чем было в 2015 году. В республиканских государственных органах средняя зарплата составила 34,1 тыс. рублей при годовом росте на 6%, в том числе зарплата служащих в органах исполнительной власти Чувашии увеличилась на 6,2% — до 36,1 тыс. рублей. Муниципальным служащим зарплату увеличили на 1,3% — до 22,2 тыс. рублей, что ниже среднемесячной по экономике региона.

Напомним, в 2016 году в Чувашии среднемесячная заработная плата в целом по экономике (без субъектов малого предпринимательства) составила 24,9 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года (через месяц после парламентских выборов) чувашские чиновники приняли решение об увеличении своих зарплат. Сделано это довольно бесхитростно: не за счёт увеличения оклада — дабы не вызвать праведное возмущение нищающего в кризис населения, а за счёт прироста денежного поощрения. О цене щедрости этого бюджетного дара можно судить путём простых арифметических подсчётов. К примеру, для главы Чувашии ежемесячное вознаграждение осталось на уровне 56 626 рублей, а коэффициент поощрительных увеличен с 2,25 до 2,46 (количество месячных вознаграждений). Причём у главы региона, наряду с членами правительства, — наименьший рост данного коэффициента. В абсолютных цифрах размер ежемесячного поощрения для первого лица республики увеличится со 127,408 тыс. рублей до 139,3 тыс. рублей — увеличение на 11,89 тыс. рублей. Таким образом, годовая прибавка к зарплате главы Чувашии — почти 143 тыс. рублей. И так — по каждому чиновнику. На сколько в итоге увеличивается фонд оплаты труда государственных служащих (то есть сколько потребуется средств из республиканского бюджета), не озвучивалось.

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