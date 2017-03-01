Москва, 1 марта, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации призывают не допустить экстремистов к переговорному процессу по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Нигера Ибрагимом Якубу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Потому что все остальное очень трудно будет делать, если мы не поймем, кто является легитимным участником политического процесса, — сказал Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT. — Невозможно допустить, чтобы в этот политический процесс просочились экстремистские круги из запрещенных СБ организаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Киргизии заявил, что Москва никаких новых санкций против Сирии не поддержит.

По словам российского лидера, в настоящее время это совершенно неуместно и не поможет переговорному процессу, а только подорвет доверие в ходе этого процесса.

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