Ставрополь, 1 марта, 2017, 13:28 — ИА Регнум.



Клод Моне. Паводок

В селе Казинка Ставропольского края талой водой залил школьный подвал. В крае установилась теплая погода. Температура воздуха местами по краю превышает 15 градусов тепла. Это приводит к обильному таянию снегов, которых выпало в этом году в регионе немало.

В залитый школьный подвал зайти стало невозможно. При этом отмечалось, что жизни и здоровью детей и сотрудников школы угрозы не возникло. Однако администрации пришлось вызвать спасателей, поскольку вода закрыла доступ к счетчикам на трубах в подвале школы, которые необходимо поменять.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной противопожарной и аварийно-спасательной службе, пожарные опустили в подвал водозаборные рукава и с помощью насоса откачали воду на улицу.

В службе МЧС отметили, что пожарных нередко привлекают к аварийно-спасательным работам на социально-важных объектах поселений, так как у них есть необходимое оборудование. Особенно часто поджарным приходится приходить на выручку жителям во время весенних паводков, когда вода проникает в жилье.

В целом, по данным МЧС, на 1 марта паводкоопасная обстановка в крае остается в норме. Угрозы подтопления нет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

Все противопаводковые мероприятия в крае должны быть завершены к 1 марта. Паспорта готовности гидротехнических сооружений должны быть оформлены в срок до 15 марта, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Вместе с тем, ранее ИА REGNUM сообщало об опасениях депутатов угрозы подтопления в районе Невинномысска из-за скопления мусора в реках, что приводит к затруднению прохождения паводковых вод.

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