Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Служебная проверка в отношении помощников депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга призвана повысить их эффективность и результативность. Как сообщил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, все проводимые мероприятия соответствуют закону о госслужбе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

«Если проводятся какие-то необходимые мероприятия, призванные оптимизировать работу с помощниками, повысить их эффективность и результативность, то это работа руководителей аппарата. Ни один пункт закона о гражданской службе не нарушается», — сказал Макаров.

27 февраля в Мариинском дворце прошло внутреннее совещание, продолжавшееся около полутора часов, на котором нескольких помощников оппозиционных депутатов опрашивали об их участии во встрече с избирателями 28 января на Марсовом поле. Встреча была посвящена протесту против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ.

После массовой акции Вячеслав Макаров заявил, что помощники депутатов — это госслужащие, которых он лично принимал на работу, и, чтобы критиковать начальство, они должны либо занять его место, либо уволиться.

На совещании разбирали деятельность помощников депутата от «Партии роста» Оксаны Дмитриевой, вопросы возникли также к помощнику депутата Максима Резника. Пока результаты служебной проверки, если они уже есть, не озвучиваются. По некоторым данным, помощникам заявили, что теперь они имеют право выполнять поручение своих депутатов лишь с санкции Вячеслава Макарова.

Добавим, Вячеслав Макаров сообщил, что к нему лично от помощников депутатов ЗакСа или от аппарата парламента не поступало ни одной жалобы на порядки, заведенные в Мариинском дворце. «Ни одной жалобы, ни одного нарекания, ни одного упрека», — подчеркнул спикер. По его словам, помощники депутатов всегда обращались к нему лишь с благодарностями за творческую и профессиональную атмосферу в городском парламенте.

Ранее спикер подтверждал, что в аппарат парламента поступили «десятки письменных обращений» граждан, которые требуют проверить соблюдение сотрудниками Заксобрания закона о госслужбе в связи со встречей на Марсовом поле, письма передали в Контрольную группу ЗакСа. Между тем, на совещании 27 апреля они ни сами письма, ни их авторы не озвучивались.

Как сообщало ИА REGNUM, единороссы считают не требующую согласований с властями «встречу избирателей» на Марсовом поле незаконным митингом. С их подачи парламент уже запретил избирателям встречаться с депутатами без разрешения Смольного, если в мероприятии будут участвовать более 100 человек.