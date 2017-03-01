Москва, 1 марта, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Губернаторы должны в полной мере нести ответственность за то, как в регионе проходят выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова по итогам выездного совещания в Дагестане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Если говорить жестко, то полную ответственность за то, как в регионе проходят выборы, несут руководители субъекта РФ. И если выборы проходят таким образом, как мы увидели в Дагестане — а Дагестан у нас практически самый проблемный регион, мы оцениваем качество проведенных выборов на самом низком уровне, то за это несет ответственность и глава республики в полной мере», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК надеется, что «и те высокопоставленные должностные лица, которые несут прямую ответственность и были инициаторами иногда разного рода давления, которое приводило к фальсификациям, тоже будут соответствующим образом наказаны».

В то же время после заседания глава ЦИК уточнила, что среди ушедших в отставку губернаторов были те, к кому были претензии по выборам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита в Дагестан 16 февраля глава ЦИК Элла Памфилова провела встречу с избирателями Дагестана, недовольными результатами выборов в Государственную думу и Народное собрание республики.

Во время встречи, на которой присутсвовал и глава региона, Элла Памфилова высказала свое мнение о том, что на выборах в республике творился произвол. По ее словам, после выборов в ЦИК из Дагестана поступило 111 обращений. Наиболее распространенные нарушения — это вбросы бюллетеней, воспрепятствование работе наблюдателей, «карусели», многократные голосования, невыдача копий протоколов, фальсификация итогов голосования.

Как отметила глава ЦИК, нигде, кроме Дагестана, она не сталкивалась со случаями увольнения работников бюджетных учреждений за то, что они не поддержали нужных главам местных администраций кандидатов.