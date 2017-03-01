Токио, 1 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Япония согласовывает с Россией сроки визита премьер-министра страны Синдзо Абэ в Москву, сообщает WN со ссылкой на посла Токио в Москве Тоёхиса Кодзуки.

Kremlin.ru Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в России

Напомним, по информации издания The Japan Times, визит главы премьер-министра страны в Россию может состояться в апреле.

Главы двух государств договорились начать переговоры об экономическом сотрудничестве в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре.