Лондон, 1 марта, 2017, 12:32 — ИА Регнум.

Руководство одного из самых популярных футбольных клубов в мире приняло решение оплатить российские визы своим болельщикам. Так, вслед за игроками «Манчестер Юнайтед» впервые в Ростов-на-Дону приедут футбольные фанаты из Англии. Об этом сообщает The Independent.

Manutd.com «Манчестер Юнайтед»

Британское издание утверждает, что на гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с «Ростовом» прибудут около 500 болельщиков. Вместе с тем, стоимость одной визы составляет 120 фунтов стерлингов ($149).

Вместе с тем, ИА REGNUM в пресс-службе «Ростова» заверили, что окажут содействие в получении британской визы для посещения выездного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Ростов», который состоится 16 марта на футбольной арене «Олд Траффорд». При этом ходатайство жёлто-синих об ускоренном получении визы не гарантирует, а просто повышает шансы её получения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, билеты на матч с «МЮ» в продажу ещё не поступили. На поле стадиона «Олимп-2» жёлто-синие и «красные дьяволы» выйдут уже 9 марта. Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко пообещал, что его команда тщательно готовится к матчу, а в день игры будет сражаться и показывать англичанам характер.

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