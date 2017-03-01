Киев, 1 марта, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко является для страны «врагом номер два», который препятствует Киеву в борьбе с «врагом номер один» — главой Российского государства Владимиром Путиным. Об этом депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в интервью изданию Globe and Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Невозможно бороться с врагом номер один, когда у тебя за спиной враг номер два. Есть очень высокий шанс, что враг номер два заключит сделку с врагом номер один, чтобы убить тебя», — отметила она, пояснив, что враги номер один и два — это Путин и Порошенко соответственно.

Савченко подвергла критике деятельность правительства Порошенко. Она отметила, что Украине пошли бы на пользу методы военной диктатуры, в свое время установленной в Чили диктатором Аугусто Пиночетом. По ее мнению, он являлся «диктатором-альтруистом», и «после него в стране все было гораздо лучше, чем до него».

Вместе с тем Савченко заявила о готовности встать во главе страны, несмотря на то, что раньше такая мысль ее не привлекала.

«Раньше я не думала о том, чтобы стать президентом», — сказала она. «Моя задача — сделать Украину сильнее. Если для этого требуется стать президентом, я готова им стать», — добавила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2017 года в интервью Савченко назвала врагом украинского народа главу государства Петра Порошенко. Она отметила, что простые люди живут хуже день ото дня, и виновен в этом именно президент страны. Депутат Верховной рады заявила, что готова бороться с Порошенко «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически».

Еще раньше Надежда Савченко заявляла, что нынешняя власть на Украине не менее преступна, чем та, что существовала до государственного переворота в начале 2014 года.

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