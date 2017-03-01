Москва, 1 марта, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») предлагает ввести уголовную ответственность для граждан-владельцев животных и для должностных лиц, отвечающих за содержание бездомных животных, в случае, если эти животные повели себя агрессивно по отношению к человеку, причинив вред его здоровью или даже смерть, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта. Депутат настаивает на специальном составе.

DesignerColeman Собака

«Я призываю коллег и специалистов всех профильных министерств и ведомств актуализировать работу над законопроектом «Об ответственном обращении с животными» и предусмотреть соответствующую ответственность за нарушение установленных требований, чтобы такие страшные трагедии не повторялись», — сказал Пискарев.

Депутат напомнил, что в настоящее время в России продолжают действовать Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденные еще в 1981 году. При этом они уже давно не отвечают требованиям современной жизни, и под регламентацию содержания в городах и населенных пунктах страны должны подпадать не только кошки и собаки, но и все известные виды животных, которые могут представлять опасность для окружающих.

«Животное, де-факто, представляет собой источник повышенной опасности, и в этой связи есть смысл говорить об ответственности человека, действия или бездействия которого привели к тому, что животное стало фактически орудием совершения преступления», — считает Пискарев.

27 февраля в Якутске в результате нападения бойцовской собаки скончался ребенок, 19 февраля в Махачкале стая собак растерзала девятилетнюю девочку, а в начале февраля летальные случаи с участием собак произошли в Москве, Свердловской области и Хабаровском крае.

Бездомных собак, которых никто не берет из приютов для животных, стоит умерщвлять, заявил бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия»). «Собака — это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем. Плюс они еще источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно», — сказал он