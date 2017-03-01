«Возраст — фактор риска»: Якутия в списке регионов, где главу могут сменить
Якутск, 1 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Якутии снова обсуждается тема возможной досрочной отставки главы Якутии. Регион назван политконсультантом Валентином Бианки в списке 24 субъектов РФ, где в 2017—2018 году могут произойти отставки глав. Политологи республики соглашаются с федеральным экспертом: такой риск действительно есть, но при этом вполне допускают возможность того, что действующий руководитель региона Егор Борисов может остаться на новый срок.
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«Уйдёт ли Егор Борисов в досрочную отставку? Да, с большой степенью вероятности», — отметил политолог Виталий Обедин. Но по его мнению, если это и произойдёт, то только в 2019 году, так как смена главы республики приходится на это время. «Это будет в феврале-марте 2019 года, чтобы у кандидата от власти, одобренного в Москве, было время до сентября провести избирательную кампанию. Вся соль вопроса будет в том, останется ли у Егора Афанасьевича возможность стать таким кандидатом еще раз, как в 2014 году», — подчеркнул также эксперт.
По мнению политолога республики Андрея Данилова, существует и вероятность того, что Егора Борисова вполне могут оставить спокойно дорабатывать свой срок. «Формально назначать тех, кто должен будет выиграть выборы, будут только если человек будет неугоден. В группу риска попадают наименее сговорчивые». Но для Егора Борисова основным фактором риска может стать возраст, также обращает внимание эксперт.
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Он рассматривает ещё один важный нюанс, который возникает при назначении смены для главы Якутии федцентра: к варягу в республике может сложиться неоднозначное отношение, и мнения жителей региона по этому вопросу разделятся. «Стоило бы попробовать варяга, но с другой стороны, он может привезти сюда финансовые элиты своего региона, которые тоже захотят иметь кусок своего пирога», — рассуждает политолог. С другой стороны, обращает внимание Андрей Данилов, инициатива новой команды руководителя республики может стать полезным толчком для развития её экономики.
Тем не менее политолог считает, что шансы Егора Борисова остаться у власти хорошие, «так как он вроде бы не конфликтует с руководством страны, а мелкие промахи сходят ему с рук». «Но, опять же, что мешает заменить его на более молодого и такого же сговорчивого? Это всё целиком и полностью зависит от тех, кто выше инстанцией, но и от расклада на выборах. Вообще смена руководства, это естественный процесс, но не в России. У нас просто так бразды правления не отдают. Но надо этот вопрос контролировать, чтобы он не засиживался на одном месте и обрастал связями», — пояснил эксперт.
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Напомним, помимо Якутии, в течение 2017−2018 годов отставки, согласно тексту доклада Валентина Бианки, могут произойти ещё в 23 регионах, в том числе в Приморье.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля в России ушли в отставку сразу шесть глав регионов — Пермского края, Бурятии, Карелии, Новгородской и Рязанской областей. Во всех этих субъектах РФ в этом году должны состояться выборы глав.