Москва, 1 марта, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В России в январе 017 года индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,8%, индекс цен производителей — 102,4%, сообщили в Росстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Повышение цен на бензин автомобильный в январе отмечено в 75 субъектах Российской Федерации, из них в Брянской и Ульяновской областях — на 2,6%, Курганской области и Республике Ингушетия — на 2,4%.

Снижение цен на бензин на 0,8% наблюдалось в Чеченской Республике.

В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц выросли на 1,0%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

В январе цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 2,4%.

В 16 субъектах Российской Федерации отмечено его удорожание (от 8,3% в Астраханской области до 0,7% в Республике Татарстан). В Республике Саха (Якутия) цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне декабря 2016 года. В Сахалинской области отмечено его удешевление на 3,6%.

Потребительские цены на бензин автомобильный в январе 2017 года в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в январе 2016 года — в 2,4 раза).