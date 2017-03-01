Москва, 1 марта, 2017, 12:13 — ИА Регнум. У Российской Федерации и США есть совпадение интересов по некоторым международным вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ, готова ли Россия «стать другом США».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, есть совпадение интересов (у Москвы и Вашингтона), безусловно, есть те… где расходятся, где наши точки зрения расходятся диаметрально противоположным образом, — цитирует Пескова РИА Новости. — Это совершенно нормальная практика».

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что российские власти слышали разные заявления от президента США Трампа.

«Мы исполнены терпения, — говорит Песков. — Ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в ходе своего первого выступления перед Конгрессом заявил, что Вашингтон готов находить «новых друзей» и формировать новые партнерские отношения с другими странами при наличии общих интересов.

«США готовы найти новых друзей, налаживать новые партнерские отношения там, где общие интересы совпадают», — сказал глава государства.

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