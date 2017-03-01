Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Первый день весны 2017 года в Санкт-Петербурге оказался рекордно теплым. Температура воздуха в первой половине дня 1 марта достигла +5,2 градусов, перекрыв максимум для этого дня, который был отмечен в 1989 году и составлял +5,0 градусов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Весна на Невском проспекте

Об установлении нового температурного рекорда сообщило сегодня Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Итоговое значение температуры воздуха за 1 марта 2017 года будет известно в 21:00 Мск.

Ранее о том, что сегодня может быть побит рекорд, предупредил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в шутку предложивший «делать ставки» на температуру. Прогноз Гидрометцентра на 1 марта, по его словам, был «хитрым»: от плюс 4 до плюс шести градусов.