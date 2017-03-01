Новосибирск встретил первый день весны сугробами выше человеческого роста
Новосибирск, 1 марта, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Первый день календарной весны начался в Новосибирске снегопадом. Впрочем, никто особо и не удивился, к таким осадкам новосибирцы уже давно привыкли — по подсчетам метеорологов, за зиму в столице Сибири выпало около 300 миллиметров осадков (если сложить данные всех метеосводок). Рекордные снегопады зафиксированы в Новосибирске уже в октябре, когда за месяц осадки превысили норму более чем на 190%. Снежным оказался и декабрь — 63 мм осадков при норме 38 мм. В январе — более 60 мм.
«Новосибирские новости» подсчитали, что выпавшего снега хватило бы, чтобы полностью засыпать трехэтажный дом, а, чтобы увезти весь этот снег разом, потребовался бы железнодорожный товарняк с 50 вагонами.
Сугробы и сегодня в некоторых районах города, особенно отдаленных, превышают человеческий рост. Однако синоптики уже сообщили, что согласно прогнозам, сильные снегопады еще ожидаются в Новосибирске — снег будет идти в первой половине марта.
По данным городских служб, с улиц и дворов Новосибирска вывезено уже более 2,5 млн кубометров снега. По данным синоптиков, подобные запасы снега были в Новосибирской области лишь дважды: в 1969-ом и 2001-ом годах. По прогнозам весна в регионе наступит раньше календарного срока. Средняя температура в марте будет на 2−3 градуса выше нормы.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 1 марта, в Новосибирске во второй половине дня осадки маловероятны. Температура воздуха 0 — 2 °C. На дорогах гололедица. Завтра, 2 марта, в городе облачно с прояснениями, ночью и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на 15:00 часов местного времени в Новосибирске +4°C, снег.
С плюсовой температурой в регион приходит новая проблема — огромные сугробы начинают таять и в скором времени по области «в зону подтопления могут попасть до четырех тысяч домов, в которых проживают до 20 тысяч человек» — такую информацию ранее озвучивал руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко. По его словам, исходя из складывающихся гидрометеорологических условий осенне-зимнего периода, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 16 населенных пунктов десяти районов области.
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Отметим, что тема уборки снега активно обсуждалась с самого первого снегопада в Новосибирске. Горожане критиковали власти как региональные, так и городские, говорили о сложной ситуации и чуть ли не каждый день отчитывались о количестве вывезенного снега. А на совещании с руководителями профильных структурных организаций Новосибирска 9 января мэр Анатолий Локоть признался, что город выбрал все лимиты 2017 года по уборке снега, больше денег нет и придется прибегать к дополнительным экстренным мерам.
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При этом, в Новосибирске в январе была запущена вторая снегоплавильная станция. Концессионное соглашение заключено на 14 лет, стоимость — 250 млн рублей. Власти уверяли на момент ее запуска, что установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега. Но условия, на которых вторая снегоплавильная станция была построена и запущена, вызвали немало нареканий со стороны представителей новосибирской общественности. Впрочем, как и уборка снега в городе в целом.
Мэр Анатолий Локоть на текущей неделе поручил руководителям профильных департаментов и главам районных администраций усилить контроль за состоянием малых рек и ливневых канализаций в рамках противопаводковых мероприятий. Локоть подчеркнул, что подготовка города к паводку — «основная задача сегодня». Но справятся ли городские службы и муниципальные власти с этой задачей — пока неизвестно. Впрочем, ждать осталось недолго — с каждым днем на улице будет становиться теплее.