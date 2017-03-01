Новосибирск, 1 марта, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Первый день календарной весны начался в Новосибирске снегопадом. Впрочем, никто особо и не удивился, к таким осадкам новосибирцы уже давно привыкли — по подсчетам метеорологов, за зиму в столице Сибири выпало около 300 миллиметров осадков (если сложить данные всех метеосводок). Рекордные снегопады зафиксированы в Новосибирске уже в октябре, когда за месяц осадки превысили норму более чем на 190%. Снежным оказался и декабрь — 63 мм осадков при норме 38 мм. В январе — более 60 мм.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кировский район Новосибирска

«Новосибирские новости» подсчитали, что выпавшего снега хватило бы, чтобы полностью засыпать трехэтажный дом, а, чтобы увезти весь этот снег разом, потребовался бы железнодорожный товарняк с 50 вагонами.

Сугробы и сегодня в некоторых районах города, особенно отдаленных, превышают человеческий рост. Однако синоптики уже сообщили, что согласно прогнозам, сильные снегопады еще ожидаются в Новосибирске — снег будет идти в первой половине марта.

По данным городских служб, с улиц и дворов Новосибирска вывезено уже более 2,5 млн кубометров снега. По данным синоптиков, подобные запасы снега были в Новосибирской области лишь дважды: в 1969-ом и 2001-ом годах. По прогнозам весна в регионе наступит раньше календарного срока. Средняя температура в марте будет на 2−3 градуса выше нормы.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 1 марта, в Новосибирске во второй половине дня осадки маловероятны. Температура воздуха 0 — 2 °C. На дорогах гололедица. Завтра, 2 марта, в городе облачно с прояснениями, ночью и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на 15:00 часов местного времени в Новосибирске +4°C, снег.

С плюсовой температурой в регион приходит новая проблема — огромные сугробы начинают таять и в скором времени по области «в зону подтопления могут попасть до четырех тысяч домов, в которых проживают до 20 тысяч человек» — такую информацию ранее озвучивал руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко. По его словам, исходя из складывающихся гидрометеорологических условий осенне-зимнего периода, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 16 населенных пунктов десяти районов области.

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Отметим, что тема уборки снега активно обсуждалась с самого первого снегопада в Новосибирске. Горожане критиковали власти как региональные, так и городские, говорили о сложной ситуации и чуть ли не каждый день отчитывались о количестве вывезенного снега. А на совещании с руководителями профильных структурных организаций Новосибирска 9 января мэр Анатолий Локоть признался, что город выбрал все лимиты 2017 года по уборке снега, больше денег нет и придется прибегать к дополнительным экстренным мерам.

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При этом, в Новосибирске в январе была запущена вторая снегоплавильная станция. Концессионное соглашение заключено на 14 лет, стоимость — 250 млн рублей. Власти уверяли на момент ее запуска, что установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега. Но условия, на которых вторая снегоплавильная станция была построена и запущена, вызвали немало нареканий со стороны представителей новосибирской общественности. Впрочем, как и уборка снега в городе в целом.

Мэр Анатолий Локоть на текущей неделе поручил руководителям профильных департаментов и главам районных администраций усилить контроль за состоянием малых рек и ливневых канализаций в рамках противопаводковых мероприятий. Локоть подчеркнул, что подготовка города к паводку — «основная задача сегодня». Но справятся ли городские службы и муниципальные власти с этой задачей — пока неизвестно. Впрочем, ждать осталось недолго — с каждым днем на улице будет становиться теплее.