Мурманск, 1 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум.



Gorspravka09.ru Медицина

Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильная, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога в целом во всех группах населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Март в Мурманской области характеризуется неустойчивыми погодными условиями, перепадами температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений в течение суток, — отметили в ведомстве. — Это создаёт благоприятные условия для распространения респираторных вирусов. В связи с этим специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области рекомендуют одеваться по погоде, следить за своим здоровьем, в случае первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью».

Напомним, эпидемия гриппа в Мурманске пошла на убыль в начале февраля. Однако ещё в середине месяца в школах региона были введены ограничительные мероприятия.

По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего гриппом в Мурманской области болеют непривитые взрослые.