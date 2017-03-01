Чебоксары, 1 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В Чувашии в январе 2017 года родились 1113 человек. Это на 10,8% (или на 135 человек) меньше по сравнению с январем 2016 годом. Естественный прирост зарегистрирован только в Чебоксарах и Чебоксарском районе. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата о рождаемости в муниципалитетах

Среди родившихся было 423 первенца (38% от общего числа родившихся живыми), 446 младенцев были вторыми в семьях (40,1%), 188 детей (16,9%) — третьими, 56 новорожденных (5%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 3 ребёнка (в январе 2016 году — 5).

Умер в январе текущего года 1481 житель — рост на 7,6% к уровню января прошлого года (или на 104 человека). Число умерших превысило число родившихся на 33,1% (в январе 2016 года — на 10,3%). Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (33,9% всех умерших), новообразования (12,3%), внешние причины смерти (12,1%), болезни органов пищеварения (4,9%) и болезни органов дыхания (6,8%). Отметим, что по сравнению с январём 2016 зарегистрирован рост смертности от новообразований, ишемической болезни сердца, алкогольных отравлений, болезней органов дыхания и в результате самоубийств.

По итогам десяти месяцев заключено 350 браков (рост на 2,9%, или на 10) и зарегистрировано 318 разводов (рост на 13,6%, или на 38).