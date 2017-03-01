Ереван, 1 марта, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении были подняты по сигналу «тревога» и выдвинулись на высокогорные полигоны «Камхуд» и «Алагяз» в ходе плановой боевой проверки, сообщает пресс-служба ЮВО.

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«В ходе марша мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и зенитные подразделения в сложной тактической обстановке отрабатывают вводные по отражению ударов авиации, преодолению сложно проходимых заснеженных участков местности, зараженных отравляющими веществами, каменных завалов и зон действия условных диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения ПВО прикроют воздушное пространство с использованием комплексов Бук М1−2, С-300В, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П российской авиационной военной базы Эребуни.

«Военные инженеры возведут укрепления и установят минные заграждения, а связисты развернут передвижные узлы связи, командно-штабные машины, наладят каналы связи и так далее», — отмечается в сообщении.

102-я российская военная база в Армении, которая несёт боевое дежурство в рамках Объединённой системы ПВО СНГ, была образована в 1995 году в соответствии с межгосударственными договорами. База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В (988-й зенитно-ракетный полк) и истребителями МиГ-29 (входят в 3624-я авиационную базу, аэродром Эребуни). Численность личного состава базы — около 5 тысяч человек. Договор о функционировании базы был заключён сроком на 25 лет и был продлен еще на 49 лет (до 2044 года) в 2010 году.

Арендная плата за размещение базы не взимается, а содержание базы частично оплачивается Арменией.