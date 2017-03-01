Воронеж, 1 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. VII Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Воронеже со 2 по 5 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

Цитата м/ф Красная черепаха. реж.Майкл Дадок де Уит. 2016. Франция, Бельгия, Япония Красная черепаха и плот

Фестивальные показы и мероприятия пройдут на двух площадках — в кинотеатре «Спартак» и в книжном клубе «Петровский». В рамках фестиваля, ставшего уже традиционным, воронежцы и гости города смогут увидеть лучшие полнометражные и короткометражные мультфильмы, а желающие — еще и поучаствовать в мастер-классах.

Фестивальный показ разбит на несколько программ. Так, в программу «Победители» включены зарубежные короткометражные анимационные фильмы — участники престижных фестивалей: «Космическая прачечная», «Маленькие хитрости», «Бедствия, катастрофы и прочие неприятности». В программу «Премьеры» войдут самые новые российские мультфильмы — «Бабушка с крокодилом», «Мышь, мышка и медведи», «До любви». В программе «Молодая российская анимация» будут представлены студенческие и дебютные фильмы.

Откроет фестиваль 80-минутный анимационный фильм голландского режиссера Михаэля Дюдока де Витта «Красная черепаха»: про человека, оказавшегося на необитаемом острове, уплыть с которого ему мешает огромная красная черепаха. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале в Каннах, на российские экраны картина выходит в конце февраля, а старт проката в Воронеже начнется с премьеры на Большом фестивале мультфильмов.

Цитата м/ф Красная черепаха. реж.Майкл Дадок де Уит. 2016. Франция, Бельгия, Япония Строительство плота

Для малышей в рамках фестиваля пройдут показы сборников современных российских фильмов: сюда войдут мультфильмы студии «Пчела» и короткометражки, созданные на обновленном «Союзмультфильме». Еще одна программа для детей — «Утренник сериалов»: зрителям покажут новые эпизоды из популярных мультсериалов, а также представят пилотные серии новых проектов.

«Взрослая» программа представлена двумя разделами. Первый посвящен документальной анимации и «серьезному» кино. Вторая часть программы — «Мультфильмы со смехом».

Гостем фестиваля в этом году станет российский режиссер Елена Чернова. Она проведет мастер-класс, представит свои фильмы и расскажет о работе в сериальных проектах. Встреча пройдет в Книжном клубе «Петровский».

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы: в течение двух дней вместе с художником Александрой Харитоновой можно будет поработать в технике кофейной анимации, а также создать мультфильмы вместе с режиссером Михаилом Солошенко.