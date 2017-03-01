Краснодар, 1 марта, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Спортсмены волейбольного клуба «Динамо» Краснодар наконец-то получили законную зарплату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов 1 марта, истребовать погашения образовавшейся задолженности пришлось через суд.

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Должником, в рамках сводного исполнительного производства, выступал волейбольный клуб «Динамо», задолжавший девяти игрокам более 20 млн рублей. Зарплату спортсмены клуба не получали более года.

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«Руководство клуба было должным образом проинформировано о начале проведения исполнительных действий. Тем не менее в установленные сроки задолженность погашена не была», — пояснили в УФССП по Кубани.

В итоге под арестом оказалось имущество и банковские счета организации-должника, с которых и были списаны в общей сложности 21 миллион 678 тысяч рублей. В настоящий момент эти средства перечислены взыскателям. Задолженность по заработной плате погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, о финансовых проблемах в клубе «Динамо» стало известно в конце января текущего года. В связи с этим 28 января волейболисты краснодарского клуба даже бойкотировали матч чемпионата России с «Енисеем» из Красноярска. Мужчин поддержали и женская команда, не вышедшая на следующий день на игру с казанским «Динамо». Уже через несколько дней на встрече вице-губернатора, президента краевой федерации волейбола Андрея Алексеенко с волейболистами клуба было озвучено, что один из спонсоров команды — «Черномортранснефть» планирует перечислить 70 млн рублей ориентировочно до 10 февраля.